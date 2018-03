Le nouveau nom du FN ? Gilbert Collard pense savoir lequel va être retenu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un automobiliste écrase et tue un homme de 23 ans après un différend

Acier: une "guerre commerciale" entre l'Europe et les USA "ne fera que des perdants" (Le Maire)

"Si on éprouve le besoin psychologique, sociologique de changer de nom, je peux le comprendre et je l'assume. Mais qu'on ne se leurre pas. Ce n'est pas pour autant qu'on ira au paradis médiatique", a conclu Gilbert Collard.

Quel sera le nouveau nom du Front national ? Lors de Congrès des 10 et 11 mars à Lille, Marine Le Pen (qui sera réélue présidente, étant la seule candidate) annoncera le futur nom du parti dans son discours de clôture. Les adhérents devront ensuite ratifier son choix par un vote électronique . Interrogé sur Radio classique à propos du nom "Les Nationaux", Gilbert Collard a estimé qu'il s'agissait d'un "très beau nom". "Je pense que c'est le nom qui sera retenu" a-t-il déclaré.

