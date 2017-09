Le nouveau mode de recrutement de Daech

L’Etat islamique a pour l’habitude de recruter les personnes les plus influençables via Internet, sur les réseaux sociaux. Mais au début du mois de septembre un cas inédit s’est produit en Belgique. Un détenu a reçu une lettre l'invitant à intégrer Daech contre la promesse d'«un lopin de terre», ont indiqué l'administration pénitentiaire et le parquet fédéral belge. Le courrier a été glissé sous la porte de sa cellule et était accompagné d'un guide pour entrer en Syrie et de la photographie d'un combattant armé, rapporte de son côté le quotidien régional La Capitale.

« Trouver un but à sa vie »

En outre, l'émetteur proposait au prisonnier de prendre contact, selon des voies déterminées, avec une personne renseignée en région bruxelloise. Il l'invitait à rejoindre les zones de combat pour «trouver un but à sa vie».

«On n'a pas connaissance d'un précédent», a déclaré Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire belge. Selon lui, le destinataire de cette lettre n'est pas connu pour des faits de terrorisme et est incarcéré pour des affaires de drogues et de vols. Une enquête judiciaire a été ouverte pour tenter d'identifier le ou les expéditeurs, selon La Capital.