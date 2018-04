Le nouveau leader de FO veut "un moratoire" sur la réforme de la SNCF

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, était lui l'invité du Grand rendez-vous Les Echos/CNews/Europe 1. Il ne croit pas à un gel de la réforme. "Personne ne croit que le 7 mai, le premier ministre va dire 'la loi qui a été votée au Parlement, je vais revenir dessus'", a-t-il noté. "On n'a pas besoin de gens qui se montrent les muscles, on a besoin de gens qui discutent du fond des sujets", a-t-il conclu.

Il a aussi dénoncé le fait que "no la fédération FO des cheminots, ni la confédération n'ont été invitées" à la réunion prévue le 7 mai à Matignon, en présence de l'intersyndicale CGT-Unsa-SUD-CFDT et de leurs responsables confédéraux, des dirigeants de la SNCF, des représentants de la branche ferroviaire, ainsi que ceux des usagers.

"Si vous voulez que les choses se tassent, vous gelez la réforme et vous reprenez le dialogue, vous prenez le temps", réclame le secrétaire général de FO, pour qui il faut au minimum "un moratoire", "sinon c'est inextricable".

