Nouveau bilan des incendies en Californie : 31 morts

La côte Ouest de des Etats-Unis est toujours ravagée par les incendies. Ce dimanche les pompiers luttaient toujours contre les flammes dans un contexte où des vents violents, chauds et secs se sont levés et attisent le feu.

Pour l'instant, c'est près de 80 000 hectares qui ont été réduits en cendre ainsi qu'au moins 7000 bâtiments.Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs domiciles dans un vaste périmètre près de Sacramento.

Le bilan fait pour l'instant état de 31 morts et plus de 228 portés disparus, plus lourd bilan humain d'incendies depuis 1933.

Les autorités ont averti que la propagation des incendies était plus rapide que par le passé. Mark Lawrenson, chef des pompiers du compté de Ventura a expliqué qu' "Il y a 10 ou 20 ans, vous restiez dans vos maisons quand il y avait un incendie et vous étiez capables de les protéger… Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Le taux de propagation est exponentiellement supérieur à ce qu'il était. Je vous en prie, tenez compte des ordres d'évacuation. Ne restez pas chez vous"a-t-il prévenu.

Jerry Brown, gouverneur de Californie a expliqué à la presse ce dimanche que ces événements n'étaient "pas une nouvelle normalité, ceci est une nouvelle anormalité. Et cette nouvelle anormalité va se poursuivre, sans doute dans les 10 à 15 ou 20 ans". Malheureusement, la meilleure science nous dit que la sécheresse, la chaleur, toutes ces choses vont s'intensifier".