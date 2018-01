Notre-Dame-des-Landes : pour Christian Jacob, "l'Etat capitule devant des voyous"

Le renoncement au projet Notre-Dame-des-Landes annoncée par Eoduard Philippe mercredi a fait bondir Christian Jacob. Invité de la radio Europe 1 ce jeudi matin, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a condamné une "capitulation" de l’Etat.

"C'est capituler devant les voyous, devant les casseurs, devant le droit" a-t-il martelé. "178 recours, un référendum, les collectivités consultées… et l'Etat capitule devant des hordes de voyous qui ont brûlé des voitures de gendarmerie, caillassé des forces de l'ordre, et qui sont en train d'exulter, de chanter et de danser sur les décombres de l'autorité de l'Etat".

Rejetant toute critique sur l’indécision de la droite à ce sujet ("La validation par le Conseil d'Etat de la déclaration d'utilité publique date d'octobre 2013, la décision ne pouvait être prise qu'à partir de 2013" lance-t-il), le parlementaire poursuit : "A chaque fois, il faut se coucher ? Quand les hordes de voyous vont caillasser les forces de l'ordre, il faut se coucher, il faut se taire. Attention, il y a un risque qu'il y ait des blessés ! Mais ça veut dire quoi ? Que maintenant, sur tous les projets structurants, les hordes de voyous vont pouvoir arriver et caillasser du flic. Il n'y a pas de problème, à l'arrivée ils auront raison".