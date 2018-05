A Notre-Dame-des-Landes, "Les occupants sont de plus en plus divisés entre ceux qui se sont résignés au processus administratif et ceux qui le rejettent." selon Libération.

Le quotidien ajoute "Preuve des tensions qui agitent le mouvement, la coordination des organisations opposées au projet d’aéroport a ainsi dû «ajourner» son traditionnel rassemblement estival, dont elle avait annoncé en janvier le maintien, en guise de feu d’artifice, dans la liesse qui avait suivi sa «sacrée belle victoire»… «Force est de constater que, depuis plusieurs semaines, le climat s’est beaucoup dégradé sur la zone», justifie-t-elle.

Et la situation est d'autant plus tendue que "les habitants de la ZAD s’attendent à une seconde vague d’expulsions cette semaine."

Affaire à suivre donc alors que Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture doit venir à la préfecture pour présider le comité de pilotage (Copil) sur le devenir du bocage de Notre-Dame-des-Landes...