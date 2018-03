Notre-Dame-des-Landes : les expulsions vont débuter le "1er avril" lance Sébastien Lecornu

L’objectif du gouvernement est clair : agir dès la fin de la trêve hivernale. Invité de RTL ce mardi matin, Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a souhaité se montrer ferme sur l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. "Les personnes qui n'ont rien à faire sur cette zone, qui n’ont ni droits, ni titre, devront quitter les lieux à partir du 1er avril". D’après le secrétaire d'Etat, une centaine de zadistes présents sur les 300 "sont assez violents et n'entrent pas dans l'État de droit".

Interrogé sur un possible décalage entre l'action d'Emmanuel Macron et les attentes des Français, Sébastien Lecornu a nié, tout en plaidant pour des réformes rapides. "Je pense que si on n’avance pas très vite sur le rythme des réformes, on créerait justement l’incompréhension" a-t-il estimé. "L’inaction a tué l’action politique ces dernières années. Avec 11 millions de personnes qui votent Marine Le Pen il y a encore quelques mois, on nous a plutôt réclamé une transformation rapide du pays qu’une pause un peu feignante ou bourgeoise".