Notre-Dame-des-Landes : un député LREM demande "une pause" dans l'opération d'expulsion des zadistes

François-Michel Lambert était invité de franceinfo ce mardi soir. Le député La République en marche des Bouches-du-Rhône a évoqué les violences en cours, alors que l’opération d’expulsion des zadistes à Notre-Dame-des-Landes a débuté depuis trois jours. "On tremble. Il ne faudrait pas qu'un homme, une femme tombe", juge-t-il "On a vu que certains sont déterminés, je ne les cautionne absolument pas, mais à la fin, ça peut être un gendarme qui tombe, un journaliste... Est-ce qu'il n'est pas temps de faire une pause dans l'opération ?".

Le parlementaire a aussi évoqué "le drame de Sivens et de Rémi Fraisse" et estimé qu’à chaque fois "que la force est trop importante, le drame arrive trop vite". Et d’ajouter : "seule la paix est la bonne solution, pas l'affrontement jusqu'à l'anéantissement de l'un qui ne sera jamais la victoire de l'autre". Selon le ministre de l'Intérieur, l’opération d’expulsion pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine. 28 gendarmes ont été blessés depuis son lancement.