Notre-Dame-des-Landes : une décision du gouvernement annoncée dans la journée ?

Ce mercredi va-t-il marquer la fin d’un long suspense ? C’est en effet aujourd’hui que l'exécutif pourrait dévoiler sa décision concernant le projet très controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Selon l'ordre du jour dévoilé mardi soir par l’Elysée, le gouvernement et Emmanuel Macron vont échanger sur cet épineux dossier à l'occasion du Conseil des ministres. Et d’après des sources de l’AFP, une décision pourrait être annoncée. L’abandon du nouvel aéroport serait la piste la plus probable, comme le rapporte plusieurs médias.

Mardi, le Premier ministre Edouard Philippe n’a pas confirmé de date officielle d’annonce, se bornant à affirmer que le verdict serait connu bientôt. Il a cependant admis devant des députés de la majorité que quelle que soit la réponse, elle sera mauvaise", car elle fera des mécontents. En tous cas, d'après des informations de Ouest France, les préparatifs liés à l'évacuation de la ZAD semblent s'accélérer avec l'arrivée, ce mardi, de centaines de CRS dans les régions de Nantes et de Rennes.