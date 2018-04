Notre-Dame-des-Landes : début de l’opération d'évacuation, des affrontements éclatent entre zadistes et forces de l'ordre

"A partir de 6 heures, la gendarmerie nationale débute une opération d'expulsion des occupants illégaux des terrains de la zone de Notre-Dame-des-Landes". Dans un communiqué diffusé ce lundi matin, le ministère de l'Intérieur a annoncé le début de l’opération d’évacuation de la fameuse ZAD.

Quelque 2 500 gendarmes et policiers, dont 25 escadrons de gendarmerie mobile, ont été mobilisés. Un de ces gendarmes a été blessé, et souffrirait d'un décollement de la rétine après avoir été touché par un tir d'artifice, probablement une fusée artisanale.

Sur Europe 1, Gérard Colomb a indiqué : « On ne peut pas dire combien de temps va durer cette opération. Nous avons engagé beaucoup de forces pour que les affrontements soient les plus réduits possible. Nous avons engagé des moyens conséquents de manière à ce que les violences soient les moins graves possible". D’après un journaliste de Ouest France, les zadistes sont trouvé refuge derrière des barricades qu'ils ont enflammées, et lancent des projectiles à l'aide de raquettes de tennis.

#NDDL. La tension monte d’un cran, les gendarmes mobiles progressent vers les Fosses Noires, et repoussent les zadistes. Les zadistes utilisent des raquettes de tennis pour lancer plus loin des cailloux. On peut parler d’affrontements désormais. — Christophe JAUNET (@JAUNET3) 9 avril 2018

Pour tenir tête aux autorités, les zadistes ont appelé leurs soutiens à se diriger vers la ZAD «dès 4h du matin» ce lundi. Par ailleurs, deux manifestations sont prévues dans l'après-midi à 18h dans les centres-villes de Nantes et de Rennes.