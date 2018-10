Une note des services de renseignement dénonce le communautarisme à l'école

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Viol et meurtre d'une journaliste bulgare : un suspect interpellé

Ukraine: incendie et explosions dans un dépôt de munitions

En savoir plus

Une plateforme créée par l'Education nationale pour ses membres afin de répondre à leurs questions sur l'Islam recevrait 30 signalements et appels par jour.

La cause principale de problème est celle des repas.

Europe 1 s'est procuré une note ultra-confidentielle des services de renseignement qui a été communiquée au Premier ministre, au Président et au ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. La radio reprend cette note et souligne l'augmentation des tensions communautaires - musulmanes principalement - au sein des établissements scolaires.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres