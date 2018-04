"Nos mamans portaient le voile catholique" : quand Christophe Castaner réécrit l'histoire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

S'il est vrai que dans les années 1950-1960 – Christophe Castaner est né en 1966 – certaines femmes se couvraient les cheveux, il s'agissait la plupart du temps de nonnes, comme ça peut être le cas aujourd'hui, relève Marianne. Seules les plus ferventes catholiques se contentaient de se conformer au code de droit canonique de 1917 qui exigeait de chaque femme qu'elle se couvre durant la messe d'une mantille, sorte de longue écharpe de soie ou de dentelle ; règle abolie depuis 1983. De ce fait, le port d'un voile catholique n'a jamais été généralisé en France.

Réponse de l'intéressé : "On s’est posé la question, il y a quelques années, quand toutes les femmes catholiques portaient un voile ? Je ne crois pas", explique-t-il. Une période relativement récente selon lui, qui ajoute : "Il y a quelques années, quand en France, y compris nos mamans portaient un voile, portaient le voile catholique, on ne se posait pas la question".

Après avoir reconnu que le voile n'était "pas conforme à la civilité dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes", l'ancien député des Alpes-de-Haute-Provence s'est vu poser la question d'une éventuelle supériorité de l'homme sur la femme à travers le port du voile.

Christophe Castaner ferait peut-être bien de se replonger dans ses livres d'histoire. Pour cause, alors qu'il était interrogé au sujet du voile islamique sur RTL ce lundi 16 avril, le patron du parti macroniste s'est fendu d'une intervention pas vraiment légitime, note Marianne .

