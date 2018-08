Norvège : bientôt des prescriptions d'héroïne gratuites pour les toxicomanes les plus marginalisés

Le gouvernement norvégien va tester la prescription d’héroïne gratuite pour les toxicomanes les plus marginalisés. Le but de cette mesure ? Améliorer leurs conditions de vie.

La Norvège compte l’un des taux d’overdoses mortelles suite à la consommation d’héroïnes les plus importants d’Europe, derrière l’Estonie et la Suède. En 2015, le pays comptait 88 décès par million selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

Ce projet expérimental -déjà testé aux Pays-Bas, en Suisse et au Danemark- bien que fort critiqué, permettrait une amélioration des conditions de vie, une baisse de la mortalité ainsi qu’une réduction de la criminalité.

Sur son compte Facebook le ministre de la Santé norvégien (Bente Høie) déclarait espérer “que cela apporte une solution qui permette de donner (...) une meilleure qualité de vie à certains toxicomanes qui sont aujourd'hui hors de notre portée et que les programmes actuels n'aident pas suffisamment”.

La mesure devrait être mise en place d’ici 2020 au plus tôt, 400 toxicomanes pourraient en bénéficier.