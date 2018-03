Nordahl Lelandais reconnaît avoir pris en stop Arthur Noyer la nuit de sa disparition

Un pas de plus vers la vérité ? D’après des informations de BFMTV, lors de son audition du 5 février dernier, Nordahl Lelandais a reconnu avoir pris en stop Arthur Noyer, 23 ans, le soir de sa disparition à la sortie d'une boîte de nuit.

Ce jeune caporal du 13e Bataillon de chasseurs alpin avait disparu lors de la nuit du 11 au 12 avril dernier après une soirée à Chambéry. Des débris de son crâne avaient par la suite été découverts le 7 septembre à Montmélian, avant d’être identifié grâce à des analyses ADN.

Cela fait plusieurs mois que les enquêteurs disposent d’éléments troublants concernant ce dossier. Les téléphones portables de Nordahl Lelandais - qui a avoué avoir tué la petite Maëlys dans la nuit du 26 au 27 août dernier - et d’Arthur Noyer ont notamment été bornés aux mêmes endroits lors de la nuit du 11 et 12 avril. Face à ces indices matériels, l'homme, mis en examen depuis le mois de décembre dans ce dossier pour "assassinat, a confirmé avoir croisé la route du militaire de 23 ans lors de la nuit de sa disparition. Il assure l'avoir "déposé un peu plus loin".