Nordahl Lelandais avoue le meurtre du caporal Noyer

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

36ème Conseil d’administration de l’AMAP : Un budget à la dimension des ambitions et enjeux nationaux

Turquie : 17 immigrés clandestins tués dans un accident de la route dans l'est du pays

Grèves à Air France et SNCF, héritage de Johnny Hallyday, décès du président du "Groland", ... Les cinq infos du Midi pile

En savoir plus

L'ancien maître-chien de 35 ans avait avoué, en février dernier, avoir tué "involontairement" la jeune Maëlys et s'être "débarrassé" du corps. Hospitalisé depuis cette date, Nordahl Lelandais est suspecté dans plusieurs autres affaires.

Après le meurtre de la jeune Maëlys, Nordahl Lelandais a admis celui du caporal Arthur Noyer avait disparu le 12 avril 2017 à Chambéry (Savoie). L'information, révélée par le Parisien jeudi soir, a été confirmée par plusieurs sources judiciaires. Jusqu'à présent, Nordahl Lelandais avait admis avoir pris le militaire en autostop mais avait réfuté toute implication dans sa disparition. Les ossements d'Arthur Noyer avaient été retrouvés plusieurs mois plus tard, en septembre 2017, et de nombreux indices laissaient penser à l'implication de Nordahl Lelandais.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres