Non-lieu pour Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol

Alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, Gérald Darmanin aurait été sollicité par la plaignante pour tenter de faire annuler une condamnation datant de 2004 pour chantage et appels malveillants contre un ex-compagnon. Cette femme accuse l'ancien maire de Tourcoing de lui avoir fait miroiter son appui auprès de la Chancellerie en échange de faveurs sexuelles, indique RTL.

Le magistrat a estimé, au vu des investigations menées au début de l'année, que les faits reprochés au ministre de l'Action et des Comptes publics n'avaient pas été commis et qu'il n'y avait donc pas lieu d'ouvrir une information judiciaire.

Gérald Darmanin peut souffler un grand coup. Le 28 février dernier, une femme de 46 ans, Sophie Patterson-Spatz, avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Gérald Darmanin pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Finalement, le 16 août dernier, le juge en charge de l'affaire a rendu une ordonnance de non-lieu, en conformité avec les réquisitions du parquet, rapporte notamment RTL ce vendredi 31 août.

