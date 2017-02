"Non, c'est non" : Alain Juppé ne remplacera pas François Fillon en cas de retrait

Alors que ce matin même, Dominique de Villepin assurait qu'en cas de retrait de Fillon, c’est Alain Juppé de reprendre le relais en cas de retrait de François Fillon, l'intéressé a de nouveau fait comprendre qu'il ne le fera point.

En effet, ce lundi 6 février, Alain Juppé a assuré aux journalistes à Bordeaux qu'il a "un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs". "J'ai dit quelle était ma position : clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non!", a-t-il fustigé. Ce n'est pas la première fois qu'il affirme ne pas vouloir être "le plan B" ou "le recours".

"Aujourd'hui, on va écouter François Fillon", a ajouté le maire de Bordeaux. Le candidat investi de la droite devrait en effet s'expliquer longuement dans un média aujourd'hui sur le "Penelopegate", d'après son entourage.

