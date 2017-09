De nombreux morts dans une attaque de l'Etat islamique en Egypte

Une attaque terroriste a fait au moins 18 morts selon des sources sécuritaires et médicales dans nord du Sinaï Egyptien. Selon le ministre de l'Intérieur, une voiture a explosé au passage d'un convoir des forces de sécurité dans la ville de Bir al-Abed qui menaient une opération de ratissage de zone. Sur la route qui relie AlQantara à Al-Arich, une voiture s'est introduite dans le convoi avant d'exploser et des tireurs embusqués ont ensuite ouvert le feu comme l'explique le ministère. Dans l'immédiat, il n'est pas possible de déterminer si des victimes civiles sont à déplorer.

L'attaque a été depuis revendiquée par l'Etat islamique qui parle à travers son agence de propagande Amaq déclare que "Huit soldats égyptiens sont morts et quatre véhicules blindés ont été détruits".

Depuis la destitution du président Mohamed Morsi en 2013, l'Egypte doit faire face à un groupe djihadiste qui a prêté allégeance à l'Etat islamique et est responsable de la mort de plusieurs centaines de soldats et de policiers.