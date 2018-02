Le nombre de suicides en France a baissé de 26% entre 2003 et 2014

En 2014, la France en enregistré officiellement 8885 suicides selon le dernier rapport de l’Observatoire national du suicide. Ce chiffre n'inclut pas toutes les morts suspectes car en intégrant celles qui présentent une "très forte certitude", on atteint pratiquement les 10 000 décès. Le chiffre officiel reste l'un des plus hauts d'Europe de l'Ouest. Au 10ème rang du continent (sur 32), la France est dépassée par les pays de l'est, la Belgique et la Finlande.

Mais le nombre de suicides est néanmoins en forte baisse puisqu'il a baissé de 26% entre 2003 et 2014. En revanche, le nombre de tentatives est toujours stable. "Malgré toutes ces recherches, on ne sait pas pourquoi ça baisse" explique ainsi au Monde, Jean-Marc Aubert, de l'observatoire.

D'ailleurs, les profils restent les même, avec une dominance masculine. "Pour l’année 2014, alors que le taux de décès par suicide des 15-24 ans est de 7,5 pour 100 000 hommes, c’est entre 45 et 54 ans et après 74 ans qu’il est le plus important, respectivement 33,4 et 59,4 pour 100000 hommes" souligne l'étude. Chez les 15-24 ans, le suicide est la deuxième cause de mortalité.