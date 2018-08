Le nombre de migrants passant de la Turquie à la Grèce bondit

Médecins Sans Frontières Grèce a déclaré que 10.000 migrants étaient entrés en Grèce et donc dans l'Union européenne par voie terrestre, en traversant la frontière septentrionale que partage le pays avec la Turquie. Ce chiffre correspond au premier semestre uniquement, et montre un regain de passage, alors que sur toute l'année 2017, seulement 7.500 migrants avaient emprunté le même chemin. En 2015, lors de la crise des migrants consécutive à la guerre en Syrie et en Irak, c'était cependant un million de migrants qui avait afflué en Grèce, mais cette fois-ci par la mer.

Cette route avait été fermée après des tractations entre Ankara et Bruxelles. La route terrestre, pourtant surveillée, reste donc très poreuse et est une des voies d'accès les plus importantes pour les migrants désireux de rentrer dans l'Union européenne.