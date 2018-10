Le nombre de journalistes tués en 2018 dépasse déjà le bilan de 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Verne Troyer, "Mini-Moi" d'Austin Powers : les causes de sa mort dévoilées

L'Allemagne abaisse ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019

L'Allemagne abaisse ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019

En savoir plus

RSF demande la nomination d’un Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies. Notre initiative est soutenue par un nombre croissant d’Etats, 130 médias, organisations et syndicats dans le monde” déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.

A l’heure où nous nous apprêtons à dévoiler à Bayeux la stèle 2018 des journalistes tués, il est important de rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes tués alors qu’ils enquêtaient ou couvraient des zones de guerre. Le nombre alarmant de morts nous rappelle la nécessité urgente de protéger davantage les journalistes.

Reporters sans frontières rapporte que le nombre de journalistes tués pendant l'année 2018 dépasse déjà le bilan de l'année 2017. Alors que 2017 avait été l'année la moins meurtrière pour les journalistes depuis 14 ans, la tendance à la baisse s'inverse déjà. Au premier octobre, il y avait déjà 56 journalistes tués dans le monde à cause de leur activité professionnelle, soit un de plus qu'en 2017.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres