Le nombre de cigarettes vendues en France en baisse en 2016

Après une hausse en 2015, le nombre de cigarettes vendues en 2016 est en baisse de 1,1% en France, soit un total de 15,17 milliards de cigarettes. Ce sont les chiffres fournis par Logista, que l’AFP a obtenu lundi. Les buralistes parlent d’un développement du marché parallèle ; les professionnels de la santé se satisfont de ces chiffres.

Conformément à ce qui a été voté, le tabac à rouler coûtera plus cher en 2017 : la hausse sera de l’ordre de 1,40 à 1,60 euros. Les cigarettes augmenteront encore, entre 30 et 40 centimes. Les professionnels et les experts de la santé s’attendent donc à une nouvelle baisse des ventes.

La baisse de cigarettes vendues en France est moins forte que celle observée dans les autres pays européens.

En 2015, il y avait une hausse des ventes de cigarette, de l’ordre de 1%, ce qui n’était pas arrivé depuis 2009. En 2013 et en 2014, la baisse avait été forte : de -7,5% et de -5,3%.