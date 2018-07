Le nombre de chômeurs a légèrement augmenté au second trimestre 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Wall Street, lestée par Boeing, GM et Fiat Chrysler, ouvre en baisse

Tour de France (17e étape) : AG2R La-Mondiale durcit la course

En savoir plus

Un chiffre qui passe à 3 702 000 en incluant les territoires d'outre-mer. Sur un an, précise Le Monde, les chiffres sont meilleurs, puisque le nombre de chômeurs recule de 1,3% sur douze mois.

Le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté, durant ce second trimestre 2018, de 4 600, soit une hausse de 0,1%. Il y a donc désormais 3 440 000 personnes sans aucune activité aujourd'hui en France métropolitaine.

Emmanuel Macron aurait pourtant eu besoin d'une bonne nouvelle, en ce mois de juillet épineux pour l'exécutif, sur fond d'affaire Benalla. Ce mercredi 25 juillet, la Darès (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), le service de statistiques du ministère du travail, publie les chiffres du chômage de mars à juin derniers.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres