Le nombre de chômeurs a baissé au premier trimestre 2018... mais pas le travail précaire

Du bien…et du moins bien. Selon des chiffres publiés ce mercredi par le ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emplois sans aucune activité – catégorie particulièrement scrutée par les analystes - a baissé de 0,9% en France entière et de1% en France métropolitaine lors du premier trimestre 2018. En incluant l'Outre-mer, la France comptait donc fin mars 3,70 millions de chômeurs de catégorie A. L'ensemble des catégories d'âge profitent de cette baisse : -0,6% chez les moins de 25 ans, -1,2% chez les 25-49 ans et -0,6% chez les plus de 50 ans.

Mais le tableau est loin d'être idyllique. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) fait un bond de 1,8 % par rapport au trimestre précédent et celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) augmente de 1,4 %. La reprise économique aurait donc favorisé les temps partiels. Le nombre de personnes inscrites au chômage, exerçant une activité ou non, est resté stable à 5,9 millions d'individus, nombre de personnes inscrites au chômage, exerçant une activité ou non, un chiffre stable sur ce trimestre, mais qui progresse de 2,1 % sur un an.