Noël : le petit Jésus remplacé par une endive dans une crèche du Puy-de-Dôme

SANTE Une enquête préliminaire ouverte sur les laits contaminés à la salmonelle Une enquête préliminaire est ouverte depuis le 22 décembre à la suite de l’épidémie de salmonellose ayant touché des nourrissons entre le mois d’août et le mois de décembre…

A Viverols, le petit Jésus disparaît et est remplacé par...

Seule différence cette année, un message a été déposé dans la crèche pour dénoncer la politique européenne de contrôle des migrants. Stéphanie Gayard, la présidente du comité des fêtes, a porté plainte à la gendarmerie ce mardi 26 décembre. « C’est hors de question de laisser passer ça encore une fois », a-t-elle indiqué à France Bleu. L’année dernière, le petit Jésus a été retrouvé deux jours après son kidnapping. Les habitants et les membres du comité des fêtes espèrent qu'il en sera de même cette fois-ci...

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, le petit Jésus a été volé de la crèche de Viverols (Puy-de-Dôme) et remplacé par une endive, rapporte France Bleu Pays d’Auvergne. En 2012, les petits plaisantins ont commis la même chose, avec le même procédé opératoire.

