NKM et la politique c'est fini !

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vital Heynen n'est plus le coach des Red Dragons et prend la direction de la Pologne

La partition de la République du Mali : Un vieux projet de la France «ressuscité» par Sarkozy et porté aujourd’hui par Macron

En savoir plus

Âgée de 44 ans, Nathalie Kosciusko-Morizet avait été maire de Longjumeau, député de l'Essonne, mais aussi secrétaire d'Etat puis ministre de l'Écologie de 2010 à 2012. Membre de LR, elle restait cependant sur trois échecs politiques : aux municipales de Paris face à Anne Hidalgo, aux primaires de la droite face à François Fillon et finalement lors des dernières législatives dans la seconde circonscription de Paris.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres