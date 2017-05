Nigéria : 82 lycéennes de Chibok libérées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le Pen et Macron, deux "patriotes" aux antipodes

DIRECT. Second tour de la présidentielle: le bureaux de vote ont ouvert

Silence radio en France... Mais Emmanuel et Brigitte Macron ont répondu aux questions de VTM ce samedi soir. Voici ce qu'ils ont déclaré!

07.05.2017-Nigéria : plus de 80 lycéennes de Chibok libérées des mains de Boko Haram

CA Brive - Castres : la sortie presque rêvée pour le trio Ribes, Péjoine et Mela

Un homme renversé et tué par une voiture à Tournai

En savoir plus

Après trois ans de souffrance, 82 lycéennes de Chibok, enlevées par la secte terroriste Boko Haram le 14 avril 2014, ont finalement été libérées dans le cadre d'un échange de prisonniers. "Des véhicules sont allés les chercher dans une forêt sans escorte militaire, et les ont ramenées à Banki à 17h30. Elles sont logées dans les baraquements militaires et partiront par avion vers Maiduguri (nord du pays) demain" a déclaré le gouvernement nigérian.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres