Nicole Belloubet : "le budget de la Justice a augmenté en 2018"

C'est un sujet très sensible. Le gouvernement veut réformer la justice et c'est évidemment la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet qui se retrouve en première ligne. "Ce n'est pas un énorme pari, c'est un énorme chantier que nous avons devant nous. L'idée est de rendre la Justice plus accessible au quotidien", se justifie-t-elle sur RTL.

"L'objectif de cette réforme est d'apporter un meilleur service aux justiciables" souligne-t-elle. "Il est important d'avoir une justice de proximité" et "de répondre avec une manière extrêmement positive et rapide" aux demandes des justiciables.

"J'ai pu lire que cette réforme était menée pour des raisons budgétaires.

Ce n'est pas le cas" insiste-t-elle. "D'ailleurs, le budget de la Justice a augmenté en 2018 et augmentera encore les années suivantes. Cette année, nous aurons plus de 150 magistrats supplémentaires, une fois que les départs à la retraite auront été compensés. Donc il y a un effort budgétaire." Elle a par ailleurs précisé "qu'aucune juridiction ne sera fermée".