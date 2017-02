Nicolas Sarkozy va intégrer le conseil d'administration d'AccorHotels

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Six Nations: la journée des Français

La bouteille de rhum la plus chère du monde a trouvé preneur

Ligue 1: Caen relève la tête et enfonce Nancy

Présidentielle : Jacques Cheminade dit disposer de plus de 500 parrainages

Sébastien Bazin, PDG du groupe, estime quant à lui que "l'expertise internationale de Nicolas Sarkozy et sa parfaite connaissance des enjeux géopolitiques mondiaux seront de formidables atouts pour le groupe".

"La réussite de ce groupe et la qualité de son management en font une des plus belles vitrines du paysage économique français", poursuit l'ancien président.

Cité dans le communiqué du groupe, Nicolas Sarkozy se dit "très heureux de participer au développement et au rayonnement international d'AccorHotels, un des fleurons des entreprises françaises".

Il devra présider un comité de "stratégie internationale", a détaillé AccordHotel. Il s'agirait du premier poste de cette nature occupé par Nicolas Sarkozy. Un prochain conseil d'administration dévoilera bientôt les missions et la composition de ce comité

L'ancien président de la République, battu le 20 novembre au premier tour de la primaire de la droite et du centre, a été coopté "à l'unanimité" en qualité d'administrateur indépendant.

