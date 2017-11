Nicolas Sarkozy reste (et largement) le responsable politique préféré des sympathisants LR

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Neige en Auvergne et Limousin, Paradise Papers, pollution à New Delhi... les 5 infos du Midi pile

Paradise papers : les personnalités et groupes cités

Roumanie: onze ours en vadrouille dans une ville de montagne

"Airpocalypse" en Inde : New Dehli ferme ses écoles et étouffe sous la pollution

En savoir plus

Le grand favori à la présidence du parti, Laurent Wauquiez, n'arrive qu'en 7e position. Avec 63% de bonnes opinions chez les électeurs proches de LR, il fait moins bien que le Premier ministre Edouard Philippe (66% de bonnes opinions). Et lors d'un match Sarko-Wauquiez, l'ex-chef de l'Etat se démarque nettement. A la question "Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous?", les sympathisants Républicains sont 61% à préférer l'ancien locataire de l'Elysée (49% pour l'ensemble des Français).

Pour l'ensemble des Français, ce total est de 43%. Sur la deuxième place du podium, on retrouve François Baroin (79% de bonnes opinions), puis le maire de Bordeaux Alain Juppé (77%). Suivent ensuite Xavier Bertrand (76%) et Valérie Pécresse (74%).

D'après un tableau de bord Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, 85% des sondés se déclarant proches des Républicains indiquent avoir une "excellente" ou une "bonne opinion de l'ancien président de la République.

Loin des yeux…mais pas loin du coeur. Si Nicolas Sarkozy s'est mis en retrait de la vie politique depuis sa défaite lors de la primaire de la droite et du centre, l'ancien chef de l'Etat fait toujours parti des "chouchous" des sympathisants de son parti.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres