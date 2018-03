Nicolas Sarkozy à Gérald Darmanin : "Tu es un grand politique"

Ce jeudi 15 mars, Nicolas Sarkozy s'est rendu dans le Nord pour remettre la légion d’honneur au maire de Tourcoing, Didier Droart. À cette occasion, il a rencontré le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, exclu des Républicains pour avoir rejoint le gouvernement. Dans un discours tenu à la mairie de Tourcoing, l'ancien chef de l'État a apporté son soutien à Gérald Darmanin.

"Tu es un grand politique"

"Gérald a été fidèle, je veux donc dire à Gérald mon amitié extrêmement fidèle pour lui", a-t-il lancé. "Gérald a quitté une famille politique qu'il m'avait aidé à refonder. Je ne peux pas oublier qu'il m'a aidé et avec quelle énergie". "Dans la politique, il y a parfois de mauvais moments. Parfois, vous trouvez des gens qui vous aimaient beaucoup et la minute d'après qui ne vous aiment plus du tout. Parfois, on voit des gens qui le matin disent 'Eh, tu sais, je suis avec toi à fond', sortent de votre bureau et vous ne les voyez plus.

Gérald a été un ami fidèle dans les bons comme dans les moins bons moments", a précisé Nicolas Sarkozy.

En outre, il a fait référence aux propos tenus par Laurent Wauquiez face aux élèves de l'EM Lyon. "Vous regardez Darmanin, vous avez une interview avec Apathie sur franceinfo [...] C'est un monument à regarder ce truc. C'est du Cahuzac puissance 10 !", avait alors lancé le président des Républicains. "Comme je le dis à Gérald, quand on veut devenir grand politique, il faut avoir de grands ennuis. Les petits ennuis, c'est pour les petits politiques. Tu es un grand politique", a conclu Nicolas Sarkozy.