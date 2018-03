Nicolas Sarkozy est renvoyé en correctionnelle pour "trafic d'influence" et "corruption"

Après sa mise en examen dans l'affaire libyenne, Nicolas Sarkozy est cette fois-ci mis en cause dans une affaire de corruption à la Cour de cassation. L'ancien président, qui devrait faire, pourrait donc comparaitre très bientôt aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de Gilbert Azibert, ancien avocat général auprès de la Cour de cassation qui sont tous les deux impliqués dans cette affaire.

Les trois hommes sont accusés d'avoir communiqués entre eux par des téléphones "banalisés" pris sous de fausses identités. Mis sous écoute, les conversations entre Me Herzog et Nicolas Sarkozy auraient révélé l'existence d'un haut-magistrat au sein de la Cour de cassation de Bordeaux qui enquêtait sur lui dans l'affaire Bettencourt. Les enquêteurs auraient plus tard identifié ce magistrat comme étant Gilbert Azibert. Ce dernier aurait, selon les soupçons des enquêteurs, échangé ces services contre un poste à Monaco, poste qu'il n'aurait cependant jamais obtenu.

Et cela ne pourrait pas être tout pour Nicolas Sarkozy, puisque l'affaire Bygmallion pourrait aussi mener à un autre renvoi, à la demande du juge Tournaire qui aimerait le voir comparaitre pour "financement illégal de campagne électorale".