Nicolas Hulot va porter plainte contre le magazine Ebdo pour "diffamation"

Après l'attaque, la riposte. Nicolas Hulot a décidé de porter plainte pour "diffamation" contre le magazine Ebdo et ses journalistes Anne Jouan et Laurent Valdiguié. L'annonce a été relayée par ces avocats ce lundi. "Nous avons reçu pour instruction, Jacqueline Laffont et moi, de lancer cette procédure en diffamation" a déclaré Me Alain Jakubowicz. De son côté Me Laffont a indiqué : "Je pense qu’elle sera déposée d’ici la fin de la semaine".

Le ministre de la Transition écologique et solidaire est dans la tourmente, après la publication vendredi dernier par Ebdo d'un article qui le mettait en cause pour des violences sexuelles. Jeudi, Nicolas Hulot, quo était au courant de rumeurs circulant dans les rédactions, avait devancé la publication de cet article.

Sur BFMTV, il avait démenti tout comportement inapproprié concernant "deux affaires qui n'en sont pas".

D'après ses avocats, l'article visant le ministre est basé "sur le fondement d’une rumeur démentie et d’une plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite il y a 10 ans du fait de la prescription mais aussi du caractère non établi des faits allégués".