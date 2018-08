Rentrée politique chargée : Nicolas Hulot annonce qu'il quitte le gouvernement

Coup de tonnerre en cette rentrée politique ! Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à entamer une tournée européenne, le ministre de la Transition écologique, très populaire auprès des Français, vient d'annoncer qu'il quittait ses fonctions.

Nicolas Hulot n'est donc plus membre du gouvernement. Il a fait cette déclaration sur les antennes de France Inter.

"Je vais prendre la décision la plus difficile de ma vie, je ne veux plus me mentir, je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là.

(..) Je prends la décision de quitter le gouvernement (..) Ne me voyez aucune ambition politique.C'est terminé".

Il a également indiqué qu'il n'avait prévenu personne au sein du gouvernement.

"Je sais que ce n'est pas très protocolaire".

Nicolas Hulot aurait même pris sa décision au cours de l'émission !

Nicolas Hulot a estimé que son action n'avait permis d'obtenir que des "petits pas" en matière environnementale. Il a précisé qu'il se sentait "tout seul à la manoeuvre" sur les enjeux environnementaux.

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a regretté le départ de Nicolas Hulot. Il a également rendu hommage à son travail.

Les réactions de la classe politique

Nicolas Sarkozy était invité dans le cadre de la matinale de France Culture ce mardi. L'ancien président de la République a eu des mots très durs. Nicolas Sarkozy a précisé qu'il ne souhaitait pas être "commentateur des décisions des uns ou des autres". Selon lui, il y a "tellement plus important" que la démission de Nicolas Hulot.

"Quand on parle de la crise [financière], quand on parle de migrations, c’est tellement plus important. Je ne veux blesser personne, mais la vie politique, dans ses soubresauts quotidiens, n’est pas mon domaine, a poursuivi l'ex-chef de l'État. Qu’il y ait monsieur Hulot ou pas, la question de l’immigration est centrale, qu’il y ait monsieur Hulot ou pas, la question du montant des impôts qu’on paye ou pas est centrale, c’est tellement plus important, passionnant. Je ne veux pas être le commentateur des décisions des uns ou des autres parce que dans tous les gouvernements, il y a des gens qui démissionnent, qui abandonnent ou qui sont en désaccord. J’ai connu ça moi-même".

Eric Woerth, le député Les Républicains de l'Oise, était invité sur les antennes de France Info. Il s'est exprimé sur la démission du ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron.

"La place de Nicolas Hulot, qui était ministre d'Etat, était au fond décalée par rapport au thème dont il est le responsablea au sein du gouvernement. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, Nicolas Hulot a dû avaler un certain nombre de couleurs et que probablement la coupe était pleine".

L'Elysée annonce qu'un remaniement va avoir lieu "mais pas dans l'immédiat". Selon l'Elysée, Nicolas Hulot peut être "fier de son bilan". La "détermination du gouvernement reste totale pour l'environnement ".

Allain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, s'estime "un peu orphelin" après le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Il considère que l'ancien ministre "a été très affecté par le peu d'intérêt porté sur les questions qui lui paraissent essentielles". Allain Bougrain-Dubourg a tenu à adresser un avertissement au gouvernement.

"Soit le président de la République persiste dans l'ignorance de l'urgence, soit il entend la lucidité de Nicolas Hulot. On verra ça avec le nouveau ministre".

Ce cas inspire d'ailleurs à Allain Bougrain-Dubourg "un retour en arrière de 40 ans. Le premier ministre de l’Environnement s’appelait Robert Poujade. Il a écrit un bouquin qui s’appelait 'Le ministère de l’Impossible'. On est en train de le vivre un demi-siècle plus tard. Si on s’exonère de la question climatique, la question économique sera dérisoire. On est vraiment dans l’urgence."

Les confidences de Nicolas Hulot à Libération

La rédaction de Libération a publié les extraits des confidences de Nicolas Hulot , lors d'un entretien effectué le 2 août dernier, à l'occasion d'un déplacement en Bretagne. Nicolas Hulot évoquait déjà ses envies de départ :

"Je suis dans un putain de dilemme. Mon problème est très simple : soit je m'en vais et ce sera bien pire, soit je reste et il n'y aura pas le grand soir".

Selon les confidences du Ministre auprès de la rédaction de Laurent Joffrin, la situation était vraiment difficile et étouffante pour mener son action :

"L'autre jour, quand Edouard Philippe a défendu le bilan du gouvernement lors de la motion de censure, il n'a pas eu un mot sur l'écologie. Si je m'en vais, il va y avoir trois EPR de plus dans les prochaines années. (...) Quand je suis arrivé, Macron et Philippe m'ont dit : "On va rentrer dans un esprit de coopération." Et là, on est en permanence dans la confrontation. Si je m'en vais, je dirai les choses… Et quinze jours après, on aura oublié, on sera passé à autre chose. Et ça consacrera une forme de défaite pour moi et pour l’écologie (...) Quand j'obtiens des choses, c'est pour éviter que je me barre. Ils m'ont donné l’article 1 de la Constitution, les éoliennes offshore, pour ne pas que je me barre. Le problème, c'est qu’ils devraient le faire par conviction".

Nicolas Hulot : "Si j'avais prévenu Edouard Philippe et Emmanuel Macron de ma démission, ils m'en auraient peut-être dissuadé" #le79inter pic.twitter.com/ENHulGWsZV — France Inter (@franceinter) August 28, 2018

Nicolas Hulot : "C'est une décision que j'ai prise tout seul, personne n'était au courant, y compris ma propre épouse" #le79inter pic.twitter.com/2gqVprlSmC — France Inter (@franceinter) August 28, 2018

J’écoute Nicolas Hulot qui annonce son départ du gouvernement. Je suis impressionné par sa hauteur de vue et la noblesse de sa démarche. J’espère qu’au delà du buzz politique inévitable, cette décision nous incitera tous à réfléchir et à changer. — Alain Juppé (@alainjuppe) August 28, 2018