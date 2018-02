Nicolas Hulot : "de nouveaux témoignages" contre le ministre évoqués par une journaliste

Anne Jouan est l’une des deux journalistes de l’hebdomadaire Ebdo à avoir signé l’enquête qui plonge Nicolas Hulot dans la tourmente. Invitée de l’émission Quotidien jeudi soir, elle a indiqué que sa rédaction "devait écrire cette histoire".

"D’autres femmes nous ont contacté depuis ce matin, concernant Nicolas Hulot, pour dire des choses absolument similaires" a-t-elle précisé. Et de lancer : "On réfléchira à la suite à donner à ces témoignages". Elle ne donne toutefois pas plus de précisions sur ces choses en question. "Qu'on soit clair, la preuve d'une agression sexuelle, à part une caméra de vidéosurveillance, elle n'existe pas" a-t-elle estimé.

Elle a plaidé pour que d’autres journalistes s’intéressent à cette affaire. "Qu’ils continuent, prennent le relais et trouvent d’autres témoignages, parce qu’il y en a, et que d’autres personnes aient le courage de les publier et que les femmes qui ont été victimes, que ce soit de Nicolas Hulot ou d’autres, s’expriment". D'après la journaliste, la victime présumée de cette affaire regrette aujourd’hui de ne pas avoir révélé cette affaire plus tôt.

Pour rappel, Nicolas Hulot doit faire face à des rumeurs de violences et de harcèlement sexuel. Des rumeurs qu'il a démenties sur BFMTV, jeudi matin.