Nicolas Hulot : "Non, l'accord de Paris n'est pas mort"

Nicolas Hulot veut rester positif, malgré l'annonce du président américain. "C'est un message d'une violence inouïe qui est envoyé à ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui chaque année, à cause des conséquences des changements climatiques, sont obligés de quitter leur territoire. C'est un message d'une violence inouïe aux familles de ceux et celles qui par millions, meurent chaque année de la pollution due à l'utilisation des énergies fossiles. C'est un message d'une violence inouïe aux générations futures", a expliqué le ministre de la Transition écologique, invité vendredi matin sur Europe 1.

Et de marteler : "Les négociations, on ne les reprend pas. On ne remettra pas à plat l'accord de Paris, il restera cette feuille de route en l'état que l'on devait revoir en urgence à la hausse et en aucun cas à la baisse. Non, l'accord de Paris n'est pas mort."

Un peu plus tard, sur BFMTV, le ministre a estimé que la France allait désormais reprendre "le leadership diplomatique."