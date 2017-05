Nicolas Hulot : "il faut sortir des joutes permanentes"

Son entrée au gouvernement : "J'ai l'impression qu'il y a un ­moment favorable. Dans la mythologie grecque, on parle du kairos. C'est l'instant T, le bon moment pour agir. Un espoir s'est levé pendant la campagne, on le sent bien."

La phrase qui a tout changé : "Quelques jours après son élection, je suis allé le (Emmanuel Macron, ndlr) voir à sa demande. Une phrase a achevé de me convaincre. Il m'a dit : 'J'ai bien conscience que l'enjeu que tu portes est un enjeu essentiel qui conditionne tout le reste.

Je n'en ai peut-être pas pris encore toute la mesure et c'est bien pour cela que j'ai besoin de toi'."

Notre-Dame-des-Landes : "Je ne suis pas dans la sommation (…) Nous allons remettre les choses à plat. Il y aura un temps- six mois - pour une médiation. Et je suis intimement convaincu qu'il y a de possibles alternatives. "Il faut sortir des joutes permanentes. S'il y a un cri que je veux pousser, une chose que je veux dire aux Français, c'est aidez-moi. Je ne suis pas dans un combat partisan, c'est un enjeu humaniste".

Le centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure : "Écoutons la société civile et laissons la place à de vrais débats publics et à la démocratie participative. Je trouve les consultations locales et régionales, comme en Suisse, inspirantes."

Dans le Parisien, il évoque aussi l'accord sur le climat. "Je ne veux pas croire que Donald Trump veuille engager son pays dans une telle impasse, confie Nicolas Hulot. C'est pourquoi je veux encore garder de l'espoir" explique-t-il. "Si Donald Trump décide de retirer son pays des accords de Paris, cela provoquera une forte réaction de nombreux Etats américains, de villes et d'acteurs économiques qui sont engagés dans le développement des énergies renouvelables."