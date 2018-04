Nicolas Hulot appelle les zadistes à la raison lors d'une conférence de presse après une réunion majeure à Nantes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les zadistes déplorent "l'ultimatum du 23". Ils considèrent cette date comme une sorte de "couperet" et de "chantage à la terreur". Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé à l'Assemblée nationale ce mercredi que les "occupants illégaux" qui ne régulariseront pas rapidement leur situation "quitteront les lieux" car "force doit rester à la loi".

Nicole Klein, la préfète des Pays-de-la-Loire, a souhaité offrir "une porte de sortie" aux zadistes et aux agriculteurs. Ils bénéficient d'un délai supplémentaire, jusqu'au 23 avril, afin d'enregistrer leurs projets agricoles. Ils devront donner leurs noms notamment. Cette déclaration est un préalable à la signature éventuelle de baux agricoles précaires. La préfète a tenu à mettre en garde les militants encore présents sur le site de Notre-Dame-des-Landes.

"Ne rentrons pas dans une spirale de violence. Ne confondons pas écologie et anarchie, et sachons maintenant passer à une nouvelle étape."

Selon Nicolas Hulot, le gouvernement est désormais "en droit d'attendre un geste, un retour à l'ordre pour la tranquillité des habitants qui subissent une situation qui n'est plus tolérable."

Sauf à me tromper, ce combat-là a été atteint. (…) Il faut peut-être s'interroger afin de savoir s'il ne faut pas, à un moment ou à un autre, cesser un combat que l'on pense gagné."

"Nous avons un sentiment de tristesse, de gâchis, que j'espère provisoire. A l'origine, c'était un combat mené pour préserver les terres agricoles, les zones humides et la biodiversité.

Trois mois après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, la réunion de la dernière chance entre les autorités et les occupants de la ZAD semble avoir accouché d'une souris. Selon les zadistes, "aucune ligne n'a bougé". Nicolas Hulot appelle pourtant les militants à "saisir la main que le gouvernement leur a tendu".

