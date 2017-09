Nicolas Hulot annonce des mesures pour les plus modestes

Après avoir présenté en juillet son grand plan pour l'environnement Nicolas Hulot expose, dans Libération, ses premières mesures destinées à faciliter la transition écologique pour les plus modestes. "La première, c’est la prime à la conversion des véhicules" explique-t-il. "A partir de 2018, la prime de 500 euros à 1 000 euros qui existait jusqu’ici uniquement pour les ménages à revenus modestes, et qui ne fonctionnait pas bien, sera généralisée à tous les Français propriétaires de véhicules essence d’avant 1997 ou diesel d’avant 2001.

Elle s’appliquera à l’achat d’un véhicule neuf mais aussi, et c’est nouveau et très important, à l’achat d’une voiture d’occasion récente dès lors qu’elle porte une vignette Crit’Air 0, 1 ou 2." La prime sera aussi doublée pour les ménages non-imposables. " Et pour tous ceux qui souhaitent passer à l’électrique, la prime à la conversion sera de 2 500 euros et s’ajoutera au bonus dont le montant est maintenu à 6 000 euros."

La deuxième mesure concerne le "chèque énergie", expérimenté dans 4 départements et qui va être étendu. "A compter de 2019, il sera revalorisé et passera à deux cents euros par an en moyenne" explique le ministre. Troisième mesure : le crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite) se transformera en prime, versée dès que les travaux seront achevés, dès 2019 afin d'éviter que les travaux ne grèvent les budgets. La quatrième mesure est de "donner un coup de pouce au changement de chaudière au fioul. Cela pourra représenter jusqu’à 3 000 euros pour les ménages aux moyens les plus modestes qui veulent changer une chaudière au fioul très polluante, à condition de passer aux énergies renouvelables, comme le bois ou les pompes à chaleur."