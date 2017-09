Nicolas Dupont-Aignan souhaite un rapprochement avec Marine Le Pen et Laurent Wauquiez

Mercredi 13 septembre sur Sud Radio, Nicolas Dupont-Aignan - qui va faire sa rentrée politique ce week-end au Cirque d’Hiver à Paris, lors des universités de son parti, Debout le France - a prôné une "recomposition politique" avec le FN et LR. Pour lui, ce nouveau grand parti serait la solution idéale pour "tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui ne veulent pas de cette société du fric, des super riches, qu'est en train de bâtir monsieur Macron". "Je ne veux pas que chaque parti reparte dans son couloir", explique-t-il.

"J'ai croisé, cet été, quantité d'électeurs Républicains, Debout la France, FN qui, sur l'essentiel, sont d'accord", lance-t-il.

"Je vais proposer dimanche un programme commun"

Invité ce jeudi de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, l'ex-candidat à l'élection présidentielle a développé son idée : "Si Marine Le Pen repart dans sa roue pour faire le nouveau FN qui sera exactement le même, si Wauquiez veut faire du Sarkozy sans la moitié des LR qui sont passés chez Macron et si moi je continue à faire la même chose, et bien on disparaîtra". "Je vais proposer dimanche un programme commun", a-t-il enfin annoncé. Pour le moment, ni Marine Le Pen ni Laurent Wauqiez n'ont répondu à cet appel.

Cependant, une autre figure politique semble partager la même vision que Nicolas Dupont-Aignan. Selon Valeurs actuelles, l’ancien candidat à la primaire de la droite et ancien député du Parti Chrétien-Démocrate Jean-Frédéric Poisson serait l’invité de la rentrée politique de Nicolas Dupont-Aignan. Il devrait prononcer un discours sur la recomposition politique en France, et sur l’union des droites.