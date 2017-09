Nicolas Dupont-Aignan rencontre Florian Philippot que David Rachline remplace au FN

Les deux hommes avaient cohabités pendant les longs mois de la campagne présidentielle, vivant ensemble le désastre de l'entre-deux tours et le poids de la défaite. De style différents et de tendance politique putôt opposée (on a souvent rapproché Rachline et Marion Maréchal-Le Pen), ils représentaient les deux "courants" du parti auprès de Marine Le Pen avec un Nord-Est souverainiste et un Sud anti-immigration. La scission est donc pleinement consommée et il faut aujourd'hui se demander si ce choix ne marque pas un tournant effectif vers une ligne plus "sudiste" au sein du Front National.

Pendant ce temps là, Florian Philippot ne perd pas son temps et semble intéressé par l'idée de programme commun de la droite prôné par Nicolas Dupont-Aignan. Il a donc rencontré le leader de Debout La France chez ce dernier dans le Ve. Une alliance semble envisageable, d'autant plus que Philippot avait été le grand artisan de l'alliance entre NDA et Le Pen lors du second tour de la présidentiel.