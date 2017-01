Nicolas Dupont-Aignan juge que le programme de Fillon est "le plus con de l’histoire de la droite"

Nicolas Dupont-Aignan n’aime vraiment pas le programme de François Fillon. Pour preuve, sur son compte Twitter, il qualifie son projet de "plus con de l’histoire de la droite".

@DLF_Officiel @dupontaignan je suis affligé par la médiocrité de cette phrase. Soyez a la hauteur des fonctions auxquelles vous prétendez. — Jerome Dupont (@jerom8990) 9 janvier 2017

"Je trouve aberrant, absurde de porter un projet qui va remettre en selle la gauche parce qu’il est socialement insoutenable et économiquement inefficace", fustige-t-il au micro d’Europe 1 ce mardi 10 janvier.

"Aujourd’hui, le programme de François Fillon est le meilleur allié de la gauche", juge-t-il.

Redresser l’économie et "faire le ménage"

"Je vais porter à la présidentielle un programme de relance économique différent", promet le président de Debout la France. Il propose notamment "une baisse massive d’impôts sur les PME et les Français, notamment les plus modestes". "Ça fait 20 ans qu’on nous met la même potion et que l’on nous dit qu’il faut souffrir pour redresser la France. Ce faisant, on a loupé la révolution numérique et perdu des milliers d’emplois industriels", déclare-t-il. Pour redresser l’économie, Nicolas Dupont-Aignan souhaite "reconstituer l’offre productive française, produire en France, et d’autre part relancer le pouvoir d’achat".

Le souverainiste voudrais également "faire le ménage", mais "pas de la même manière que madame Le Pen". "L’idée de la France que je porte, elle est différente du Front national", insiste-t-il. "Madame Le Pen est sur la préférence nationale définitive, moi je suis pour un délai de carence : 5 ans de travail en France avant de proposer des aides sociales", cite-t-il notamment comme exemple.

Dans un entretien accordé au Parisien ce week-end, la présidente du FN a expliqué qu’elle aimerait mettre en place un "délai de carence pour tous les étrangers qui viennent travailler dans le pays" entre le moment où ils commencent à cotiser et celui où ils bénéficient de la Sécu.

