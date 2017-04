Nicolas Dupont-Aignan : "Fillon n'a pas besoin de moi pour se suicider"

Dans une élection aussi ouverte, tous les candidats espèrent tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de Nicolas Dupont-Aignan qui grappille des voix à François Fillon, miné par les affaires. Dans le Point, il estime même que le sort du candidat de la droite et du centre est scellé. "Fillon n'a pas besoin de moi pour se suicider" juge-t-il. "On n'élit pas un président de la République entretenu par les milieux d'affaires, voilà. Qui imagine le général de Gaulle entretenu par les milieux d'affaires ?

S'il avait un peu d'honneur, il aurait renoncé. À la place, il a pris son parti en otage. C'est un suicide collectif !"

Pire, selon lui, "les vieux partis vont exploser. Le parti LR est mort". Il se propose donc pour reconstruire la droite souverainiste. "Bien sûr que j'accepte tous les gaullistes orphelins venant de LR, les chevènementistes républicains, les gaullistes du FN" souligne-t-il.

Encore bas dans les sondages, Nicolas Dupont-Aignan estime qu'il peut canaliser la colère populaire. "Mélenchon et Le Pen traduisent la colère et la volonté de tout dégager. Ils sont dans la protestation et la destruction. Mon enjeu est de tout reconstruire. Nous sommes un peu dans la même situation qu'à la veille de 1789, mais nous n'avons pas besoin de passer par un stade révolutionnaire. Le haro sur les riches, le haro sur les autres, nous pouvons nous en passer. Je ne suis pas dans la stratégie du bouc émissaire."