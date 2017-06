Nicolas Dupont-Aignan : "Emmanuel Macron, c'est la vieille politique qui consiste à tromper les gens"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Moscovici: la Première ministre Theresa May "a perdu son pari"

Royaume Uni: "surprise", mais le Brexit pas remis en cause, selon Edouard Philippe

Theresa May perd sa majorité avant de négocier le Brexit

Theresa May «a perdu son pari»

Divorce entre Raonic et Krajicek

Croissance: la Banque de France voit l'avenir un peu plus en rose

En savoir plus

In fine, le maire de Yerres a lancé : "Emmanuel Macron, c'est la vieille politique qui consiste à tromper les gens". "Moi je ne veux pas de ça, et je dis aux Français de faire attention : cinq ans, c'est long, ne donnez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, diversifiez le Parlement", a-t-il prévenu avant le premier tour des élections législatives qui aura lieu ce dimanche 11 juin.

Il y a les images...mais est-ce qu'un jour on va gouverner, on va voter en fonction de la réalité des actes ?".

Invité des 4 Vérités sur France 2 ce vendredi 9 juin, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a vivement critiqué Emmanuel Macron et ses premiers pas diplomatiques. "Ce sont de belles images", a déclaré le député de l'Essonne, "mais est-ce qu'on gouverne par des images ou on gouverne par des actes ?", a-t-il demandé, avant de s’attaquer au président de la République. "Je vois que monsieur Macron n'a rien changé sur les travailleurs détachés qui viennent ruiner nos artisans dans notre pays.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres