Nicolas Bay accuse une députée LREM d’avoir voulu intégrer sa liste FN aux régionales de 2015

Lundi soir, la députée LREM, Claire O'Petit et le vice-président du FN, Nicolas Bay, débattaient sur le plateau de CNews après la visite d’Emmanuel Macron à l’usine Toyota d’Onnaing. Mais très vite, la conversation a dérapé sur le passé politique de Claire O'Petit, qui a apostrophé Nicolas Bay en lui demandant s'il ne se sentait pas "décalé". "Non, je ne me sens pas décalé. Et vous, vous ne vous sentez pas décalée avec ce que vous disiez il y a quelques années, Claire O’Petit ?", lui a rétorqué alors le frontiste.

Et de lancer : "Je vous rappelle quand même qu’en 2015, c’est-à-dire il y a un peu moins de trois ans, vous postuliez pour être sur ma liste aux élections régionales de Normandie. [...] Est-ce que vous voulez que je sorte le SMS que vous m’aviez envoyé à l’époque ?". "Ah non Monsieur ! Je n'ai jamais, jamais, jamais, voulu intégrer la liste FN !", a répondu Claire O'Petit.

Quand @nicolasbayfn accuse en direct @claireopetit d'avoir voulu être candidate sur sa liste... FN aux élections régionales de 2015 ! pic.twitter.com/JjwPOwo9xr — Punchline (@punchline) 22 janvier 2018

Interrogé par "l'Obs", Nicolas Bay a réaffirmé ses propos. Des sources FN ont même indiqué à l'hebdomadaire qu'un déjeuner a été organisé en septembre 2015 entre Nicolas Bay et Claire O'Petit dans un restaurant proche du Palais-Bourbon. "L'intermédiaire de ce déjeuner : Gilbert Collard", précise le média. Selon ces mêmes sources, "Claire O'Petit aurait voulu intégrer la liste de Nicolas Bay pour les élections régionales, 'à une place éligible'". Elle aurait relancé Nicolas Bay à plusieurs reprises à ce sujet, selon des sources FN. En vain.

Claire O'Petit dément

De son côté, l'élue LREM explique à L'Obs avoir retrouvé des SMS sur "un ancien portable". "Il y en a cinq, peut-être six. Cela n'a rien à voir avec la liste pour les élections régionales. Je voulais organiser un débat avec Nicolas Bay pour ces élections. Je l'avais fait à l'époque, en 2012, quand j'étais candidate MoDem dans la 5e circonscription de l'Eure". Elle a même publié un communiqué pour démentir ces accusations.

"J’ai donc appris hier que les fake news accusatoires déjà révélées à l’époque dans les divers médias dès mon investiture aux législatives 2017 provenaient de M.BAY", écrit-elle. Elle s'appuie également sur le démenti de Christophe Delacour, secrétaire départemental adjoint du FN dans l’Eure, dans les colonnes de "Paris Normandie" en mai 2017 : "'Christophe Delacour, secrétaire départemental adjoint du FN dans l’Eure confirme : 'Je n’ai jamais entendu dire que Claire O’Petit voulait intégrer notre liste des Régionales, surtout dans l’Eure, où j’ai assisté à toutes les réunions préparatoires à la construction de notre liste.' (Paris Normandie 31 mai 2017)"