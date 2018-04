A Nice, des policiers municipaux gardent des écoles primaires

La mesure fait office de test et le bilan sera établi à la fin de l'année scolaire. Depuis ce lundi, trois écoles primaires de Nice, une en centre-ville, une dans les quartiers ouest et une sur les collines, sont gardées par des policiers municipaux non-armés. D'après Marianne, les missions des gardiens de la paix ont été définies conjointement par l’inspecteur d’académie et la municipalité. Ces missions sont : temps de ronde matinale, contrôle des différents points d’accès, vérification et entretien des dispositifs de sécurité de l’école.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, s'était dit favorable à l'expérimentation en janvier dernier, à condition que les policiers soient non-armés. "Cela permet de tester des choses à petite échelle et de voir ce que cela donne" avait-il indiqué.

Pour Christian Estrosi, qui assure que la sélection des agents a fait l'objet d'un soin minutieux, cette mesure répond à un "besoin" de sécurisation de ces établissements. De son côté, la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) y voit une mesure "purement idéologique et absurdement coûteuse".