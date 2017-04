"Ni Le Pen, ni Macron" : manifestation "sauvage" de lycéens à Paris, une vingtaine d'établissements bloqués

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vaucluse : une femme retrouve son mari et son fils de 10 ans pendus

Le saumon, cher aux gourmets et pour le porte-monnaie

La députation permanente du Brabant flamand supprime le chemin vicinal sur le parking C

Le Maroc veut produire un million de véhicules par an en 2020

En savoir plus

Lycéens et étudiants ont convergé sur la place de la Bastille, taguant sur leur chemin du mobilier urbain avec le slogan "Ni Le Pen, ni Macron", et incendiant des poubelles.

Insatisfait par les deux finalistes de l'élection présidentielle, de nombreux lycéens et étudiants de la mouvance "antifasciste" et "anticapitaliste" manifestent ce jeudi à Paris dans un climat de tension palpable, au cri de "Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres