New York : un véhicule a foncé dans la foule à Times Square

Ce jeudi 18 mai, un véhicule a foncé sur des piétons qui se trouvaient sur un trottoir sur la place de Times Square à New York, selon Reuters, dont le siège se situe à cet endroit. Selon le Twitter des pompiers new-yorkais, 12 personnes ont été blessées et une est morte après la collision dans cet endroit très touristique de Manhattan. Le secteur a été bouclé par la police.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr

