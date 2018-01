New York : la "Trump Tower" touchée par un incendie

Selon les médias américains, un incendie s'est déclaré ce lundi matin sur le toit de la célèbre Trump Tower, qui héberge les appartements et les bureaux de l'organisation Trump à New York. Ce sont les services secrets qui auraient remarqué les flammes, selon Le Journal de Montréal. Le feu serait d'origine inconnue. Il pourrait avoir été causé par un dysfonctionnement électrique ou être dû au système de chauffage et de refroidissement de l'immeuble.

Des vidéos montrent les pompiers sur le toit du gratte-ciel de la cinquième avenue. Ils sont une centaine à être intervenus. Selon Le Journal de Montréal, deux personnes ont été blessées, dont un pompier. Donald Trump était à la Maison-Blanche lorsque l'alarme a été déclenchée.

MORE: It is unclear what started the fire and where it is coming from, but firefighters are there. @CBSThisMorning will continue to monitor the situation throughout the morning pic.twitter.com/2uygfqwlIX

— CBS News (@CBSNews) 8 janvier 2018