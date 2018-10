New York : le siège de CNN évacué en raison d'un engin suspect

L'inquiétude se poursuit aux Etats-Unis dans l'affaire des colis suspects. Le siège de la chaîne CNN à New York a été évacué à la suite d'informations sur un engin explosif.

Les locaux en question se situent dans le bâtiment Time Warner en plein coeur de Manhattan.

Selon des journalistes de la chaîne américaine, la brigade de déminage de la police de New York s'est rendue sur place. Les forces de l'ordre ont confirmé avoir été appelées sur les lieux suite à des "informations sur un colis suspect".

La chaîne CNN a été interrompue en direct.

Une alarme s'est déclenchée pour inciter les journalistes et le personnel de la chaîne à évacuer les locaux. CNN a ensuite basculé sa diffusion et ses programmes depuis son bureau de Washington.

Ce nouvel incident intervient après l'annonce concernant l'interception par les autorités fédérales de colis suspects destinés à Barack Obama et Hillary Clinton.

Le milliardaire George Soros, proche des idées des Démocrates, a également été ciblé par un colis suspect en ce début de semaine.

JUST IN: The NYPD is responding to a suspicious device discovered at the Time Warner Center, where CNN is based, in New York, according to a law enforcement source. The CNN bureau has evacuated as a precaution. https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/Ad8PoQ5kkf — CNN (@CNN) 24 octobre 2018

The device sent to Time Warner Center was constructed with a pipe and wires, according to an NYPD source. Law enforcement authorities are treating the device as a real explosive. The device was discovered in the mailroom of Time Warner Center in New York. https://t.co/iIxKk6HUko — CNN (@CNN) 24 octobre 2018